Карантин в Украине. Уже 15 регионов рискуют угодить в оранжевую зону

По состоянию на 12 октября, все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина, но показателям оранжевой зоны соответствуют 15 регионов.
Об этом сообщает Минздрав.
Регионы, которые попали в оранжевую зону
Всего в оранжевую зону карантина попали 15 регионов. Вчера их было 16.
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- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Луганская
- Львовская
- Одесская
- Сумская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.
Какие ограничения действуют сейчас
С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.