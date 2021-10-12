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Карантин в Украине. Уже 15 регионов рискуют угодить в оранжевую зону

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 октября, 11:05
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В этих регионах превышены большинство показателей эпидемической опасности
С 23 сентября Украина находится в желтой зоне карантина / Коллаж "Сегодня"
С 23 сентября Украина находится в желтой зоне карантина / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 12 октября, все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина, но показателям оранжевой зоны соответствуют 15 регионов.

Об этом сообщает Минздрав.

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Регионы, которые попали в оранжевую зону

Всего в оранжевую зону карантина попали 15 регионов. Вчера их было 16.

  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Житомирская
  • Запорожская
  • Луганская
  • Львовская
  • Одесская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

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  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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