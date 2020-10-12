Карантин в Украине: во Львове просят отсрочить начало осенних каникул

Во Львове городские власти просят местную комиссию ТЭБ и ЧС отсрочить начало осенних каникул с 15 октября, как рекомендует МОН, на 19 октября.

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Об этом пишет в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

По словам главы города, решение комиссии будет обязательным к выполнению, однако вряд ли горожане готовы к такому повороту событий.

"Поймите, что у родителей были свои планы на период учебы. Не так легко быстро найти, чем занять ребенка, и чтобы он был в безопасности", – отмечает Садовой.

Также отметил, что городской штаб следит за эпидемиологической ситуацией и не собирается пренебрегать правилами карантина.

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Во Львовской области, по состоянию на 12 октября, зафиксировано 200 новых случаев COVID-19, а всего с начала эпидемии – 22 788 случаев.

Как известно, в Украине 12 октября зафиксировано 4 420 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего заболели 265 454 украинцев.

Напомним, Харьков отказался распускать детей по домам с 15 октября. В Киеве также не хотят сдвигать ранее намеченные даты.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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