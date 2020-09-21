В Украине ввели индивидуальные ограничения для "красных" зон карантина

Ограничения вводились по согласованию с местными властями

В Украине были введены индивидуальные ограничения для регионов, внесенных в "красную" карантинную зону.

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Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает правительственный портал.

Ограничения вводились по согласованию с местными органами власти, как было решено ранее Кабинетом министров.

Так, с полуночи 22 сентября ограничено:

в городе Чоп Закарпатской области:

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- пассажирские перевозки (кроме частных автомобилей);

- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;

- посещение учреждений образования;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;

- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.

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в Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области:

- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;

- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.

в городе Бережаны, Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области:

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- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;

- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.

в городе Славута и Волочиском районе Хмельницкой области:

- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;

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- посещение учреждений образования (кроме детских садов);

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;

- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.

в городе Канев Черкасской области:

- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;

- посещение учреждений образования;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;

- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.

в Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой области:

- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;

- посещение учреждений образования;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;

- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.

в Нежине и Носовском районах Черниговской области:

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;

- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.

Напомним, что посещение учебных заведений во всех зонах разрешено, если на самоизоляцию отправлено менее 50% классов.

Кроме того, мы сообщали, что Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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