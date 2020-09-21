В Украине ввели индивидуальные ограничения для "красных" зон карантина

В Украине были введены индивидуальные ограничения для регионов, внесенных в "красную" карантинную зону.
Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает правительственный портал.
Ограничения вводились по согласованию с местными органами власти, как было решено ранее Кабинетом министров.
Так, с полуночи 22 сентября ограничено:
в городе Чоп Закарпатской области:
- пассажирские перевозки (кроме частных автомобилей);
- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;
- посещение учреждений образования;
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;
- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.
в Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области:
- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;
- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.
в городе Бережаны, Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области:
- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;
- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.
в городе Славута и Волочиском районе Хмельницкой области:
- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;
- посещение учреждений образования (кроме детских садов);
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;
- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.
в городе Канев Черкасской области:
- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;
- посещение учреждений образования;
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;
- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.
в Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой области:
- посадка пассажиров в транспорт межобластного, пригородного и междугородного сообщения;
- посещение учреждений образования;
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;
- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.
в Нежине и Носовском районах Черниговской области:
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах и кафе, фитнес-центрах;
- посещение учреждений социальной и реабилитационной помощи.
Напомним, что посещение учебных заведений во всех зонах разрешено, если на самоизоляцию отправлено менее 50% классов.
Кроме того, мы сообщали, что Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.
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