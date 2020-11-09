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Карантин выходного дня: главные новости за сегодня

9 ноября, 23:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться

В Украине уже в скором времени хотят ввести карантин выходного дня, соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Этот карантин планируется вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что известно по карантину выходного дня 9 ноября:

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Работать будут продуктовые магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, общественный транспорт, заправки. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, с ограничениями будут работать рестораны, кафе и другие заведения общепита.

В то же время хотят закрыть торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения и фитнес-центры. Также будут запрещены массовые мероприятия и концерты.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас не хотят полностью закрывать экономику. Но все может измениться. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что определять ситуацию будут не только по суточному количеству новых больных.

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Президент Владимир Зеленский одобряет введение карантина выходного дня, который, по его мнению, должен помочь Украине избежать критической эпидемиологической ситуации и обойтись без локдауна. Он считает, что сценарий развития эпидемии в холодную пору в Украине ожидается не самый худший.

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Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что из-за введения карантина выходного дня пострадают учреждения культуры – театры, музеи, кинотеатры. Политик вместе с коллегами по комитету просит Кабмин встать на сторону добропорядочных предпринимателей, а также подумать над применением компенсаторных механизмов.

В Европейских странах для борьбы с коронавирусом вводят еще более радикальные меры– от комендантского часа до полного локдауна. Население протестует – в разных городах вспыхивают протесты и даже стычки с полицией.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин коронавирус COVID-19
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