Вместо локдауна – карантиним на выходных. Мы нашли в этом позитив

Карантин выходного дня может быть очень полезным, если правильно подойти к вопросу

Статистика неумолима – за сутки в Украине зарегистрировано более 5,8 тысяч новых инфицированных. Не лучше ситуация и по Киеву, где за сутки рекордное количество инфицированных – 567 человек, 10 больных умерло.

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В Украине предлагают ввести новое ограничение из-за пандемии – карантин выходного дня. С таким предложением выступил депутат Михаил Радуцкий. Инициативу должны еще обсудить на совещании с президентом и утвердить на заседании СНБО.

Сайт "Сегодня" выяснял, насколько эффективным может быть данная инициатива и есть ли в ней плюсы для граждан.

В чем суть инициативы

Власти понимают, что стране угрожает новый локдаун – жесткий карантин, который был введен в самом начале пандемии и "закрыл страну по домам" почти на три месяца – март, апрель и в май. Не работал транспорт, были закрыты магазины и производство. И такого повторения, конечно, никому не хочется.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя дома, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – подчеркнул Михаил Радуцкий.

Где чаще всего инфицируются

Бытует мнение, что именно на выходные жители столицы больше всего инфицируются вирусом – после походов по магазинам, ресторанам, посещения массовых мероприятий, дискотек в выходные дни.

"Это не так. С выходным это никак не связано. Люди инфицируются исключительно в очагах, где регистрируются больные люди. В ТРЦ и закрытых помещениях может быть инфицирование, но оно незначительное. Инфицирование происходит именно в закрытых помещениях. В 90% – это место работы, где не придерживаются противоэпидемиологических мероприятий, а именно не следят за макроклиматом, не проводят проветривание помещений и вообще не следят за здоровьем людей – носят ли они маски, обрабатывают ли они руки антисептиком. В общественных заведениях, ресторанах, ТРЦ – самый минимальный риск заряжений", – добавляет Олег Рубан.

Каким будет эффект

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Мы поинтересовались, как относятся к идее введения "карантина выходного дня" в Госпродпотребслужбе Киева.

"В некоторых странах мира этот проект уже внедрялся. Но он показал себя малоэффективно. Конечно, если на уровне государства он будет утвержден, то будет и у нас внедряться. Но сегодня это не первая задача, которую нужно решать в борьбе с коронавирусом, и даже не десятая. Плюсов от новшества я, увы, не могу назвать. Это один из тактических вариантов по ограничению в период пандемии, но он совершенно не главный", – говорит сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Что об этом думают люди

Впрочем, все эти плюсы относительны. Например, непонятно, кто и как будет контролировать "сидение дома" по выходным. У нас не все носят маски в метро и в транспорте, а что уже говорить о контроле каждого дома или квартиры.

"Инициатива, как по мне – сомнительная. Люди не могут обходиться без общения, без похода на пикник. Или отказаться от посещения интересной выставки. Конечно, сидение дома на выходных – это шанс не заразиться инфекцией и минимальный контакт с другими людьми. Это, пожалуй, единственный плюс. Если носить маску, пользоваться регулярно антисептиком, беречь себя, то зачем устраивать себе изоляцию еще и на выходные? Идти в добровольную тюрьму!? Человек, который отработал неделю – хочет отдохнуть и провести время с семьей не в четырех стенах, а выехать на природу, где минимальный контакт с людьми. Поэтому для меня лично в этой инициативе больше минусов, чем плюсов", – поясняет сайту "Сегодня" Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Обычные жители столицы к новшеству тоже относятся довольно скептически.

"На выходных мы с семьей выезжаем на прогулку за город и выбираем нелюдные места. В основном – это лес, природа. Например, устраиваем сбор грибов, где абсолютно нет людей. Зачем нам сидеть дома? Мы одели маски, вышли из дома, сели в машину и поехали на природу. Мы ни с кем не контактируем, никого не заражаем. А от сидения в четырех стенах, можно просто сойти с ума", – делиться своим мнением киевлянин Роман.

Идею введения такого ограничения уже активно обсуждают. Но критики там значительно больше, чем одобрения.

Мы собрали 10 позитивных моментов от такой инициативы, кроме того, что ограничивается контакт с другими людьми и есть шанс не подхватить коронавирус, сэкономите топливо для автомобиля и не потратите денег на поход в кино, ресторан, ТРЦ.

Как организовать быт во время карантина выходного дня

Заняться отложенными удовольствиями – чтением книг или рисованием Уделить внимание детям, например, тщательно проверить выполнение домашнего задания или просто творческому общению. Заняться просмотром кинофильмов, и/или устроить семейный кинотеатр. Научится ездить за покупками в будние дни или заказывать онлайн с доставкой в любое удобное время и место. Освоить новые знания по кулинарии (технике, фитнесу, и т.д). Провести генеральную уборку квартиры или дома или начать фрагментарный давно откладуемый ремонт. Навести порядок в шкафах, пересмотреть старую одежду и решить, что с ней сделать. Научиться пользоваться современными программами для ведения домашнего хозяйства и подсчета расходов. Выучить новые современные компьютерные программы, или почистить свои аккаунты в соцсетях от ненужных ботов и троллей. Наконец-то созвониться и вдоволь наговориться с друзьями, родственниками, которых вы давно не видели или не слышали.

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