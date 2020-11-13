Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина

Особенно активно против решения Кабмина выступили местные власти на Западной Украине

С 00:00 субботы, 14 ноября, должно вступить в действие решение Кабмина о введении карантина выходного дня, однако власти многих областных и районных центров Украины дали понять или прямо заявили, что не будут соблюдать постановление правительства.

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Так, мэр Днепра Борис Филатов в своем официальном Telegram-канале заявил, что, согласно статистике, Днепр и Днепропетровская область занимают второе место снизу по заболеваемости COVID-19 в стране. А, по данным Минздрава – вошли в тройку регионов Украины с самым низким уровнем заболеваемости COVID-19.

По его словам, городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заболела и "имплементировать решение Кабмина не в состоянии".

Поэтому он попросил горожан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, пожелал землякам проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забывать купить у предпринимателей "хотя бы сосиску или чашку кофе".

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Особенно активно против решения Кабмина выступили местные власти на Западной Украине.

Так, мэрия Львова оригинально вышла из положения – объявила все субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими. Таким образом, заведения общественного питания и торговли закрываться не должны.

Мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook заявил, что в городе не будет карантина выходного дня.

"До 30 ноября суббота и воскресенья на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин "выходного дня", у нас нет выходных", – написал он.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что ничего существенно карантин не изменит и приведет к увольнению людей и экономическим потерям в громадах.

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"Карантин выходного дня – это половинчатое решение. Я не сторонник этого выходного дня и закрытия торгово-развлекательных центров. Я сторонник ограничений определенных. То есть в ночное время – да, с 22:00 до 06:00 или 08:00 часов я еще могу понять. По моему мнению – нужно было оставить все, как есть. Только жестче контролировать".

Власти Тернополя и области тоже по-разному восприняли решение Кабмина. Жители области будут "карантинить" дома, заявил глава ОГА Владимир Труш. А вот мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ограничения уничтожат экономику города, поэтому местные власти отказались выполнять требования Кабмина и вводить карантин выходного дня.

Мэр Ровно Владимир Хомко заявил, что в ближайшие выходные не будут вводить карантин, так как городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС проведет совещание только 16 ноября (новый карантин должен стартовать с 14 ноября).

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Мэр Хмельницкого Александр Симчишин напомнил, что в городе около 40 тысяч человек работают на рынках. Он добавил, что сделав субботу-воскресенье выходные, предприниматели не выживут.

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"Если остановить субботу-воскресенье, будет катастрофа. Такая же проблема у других субъектов предпринимательства. В субботу-воскресенье перекрывают все свои расходы, аренду, зарплату, налоги за месяц. Ни один арендатор не высчитает 2, 4 или 6 дней месячной аренды", – говорит Симчишин. По словам городского головы, поскольку понятия рынков в постановлении Кабмина нет, то рынки будут работать на выходных.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил в Facebook: "Кабинет министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли".

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что он не поддерживает карантин выходного дня и считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.

"Большей глупости, чем карантин выходного дня, я не видел... Всем желаю 36,6, а все предприниматели работают и наполняют бюджет города, так как именно за этот бюджет мы и лечим всех горожан".

Негативно на решение Кабмина отреагировали и в крупных городах Донецкой области.

Мэр Славянска Вадим Лях отметил, что для жителей пригорода выходные дни – это единственная возможность приехать за покупками в Славянск, а местный бизнес с трудом выживает.

"Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение. Главное сейчас – не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию".

А мэр Краматорска Андрей Панков сообщил в Facebook, что город не будет вводить карантин выходного дня. По его словам, предложенные ограничения не учитывают различий между городами и должны быть пересмотрены. Мэр считает, что такие решения нужно принимать местной власти. Он посетовал, что в городских заведениях общественного питания немного людей даже вечером.

Заместитель городского головы Мариуполя Аркадий Мешков заявил, что городская власть полностью поддерживает тактику правительства по борьбе с распространением COVID-19, однако предпосылок для усиления карантина в городе нет.

Еще утром в пятницу, 13 ноября, власти Южной Пальмиры тоже оказывались поддержать указ правительства об ограничениях в уик-энд, однако после обеда передумали, и решили все-таки ввести в Одессе карантин выходного дня, о чем сообщил и.о. главы ОГА Вячеслав Овечкин.

Несмотря на то, что в Харькове представители бизнеса вышли на акцию протеста против введения "карантина выходного дня", город и область все равно будут его соблюдать, заявил глава ОГА Алексей Кучер.

Такая же ситуация повторилась и в Киеве – местные предприниматели ударили маршем по карантину, однако столичные власти не поддержали их и пригрозили массовыми проверками субъектов предпринимательства. На предпринимателей, которые не соблюдают противоэпидемиологические мероприятия и рискнут завтра-послезавтра работать, будут составлять админпротоколы. А объекты торговли будут закрывать.

Напомним, министр Кабмина Олег Немчинов отреагировал на бунты мэров, которые выступают против введения у себя карантина. Он заявил, что городские власти не имеют полномочий отменять ограничения.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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