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"Карантин выходного дня не спасает": Садовый объяснил, почему Львов игнорирует ограничения

20 ноября, 23:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в среднем на 100 заболевших существуют два человека, которые нуждаются в госпитализации. Ситуацию с коронавирусом мониторят ежедневно, однако врачи говорят, что карантин выходного дня не спасает.

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Об этом Садовый сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы мониторим ситуацию каждый день и по количеству тестов, и по количеству людей, нуждающихся в госпитализации. Я общался с большим количеством врачей, и никто мне не подтвердил, что карантин выходного дня спасает. Возможно в тех городах, где существует совсем другая ситуация с бизнесом, не знаю. У нас очень большая ответственность" – сказал Садовый.

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Он отметил, что безопасность в маленьких заведениях больше, чем в больших супермаркетах.

"Кстати, на 350 кроватей, чтобы их сделать, бизнес дал 20 млн гривен. Сегодня моя задача и его защитить, и людей. Я нахожусь посередине. Государство компенсаций никаких не дает", – добавил Садовый.

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