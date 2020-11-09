Карантин выходного дня: Степанов рассказал, что будет работать, а что закроют

В Украине хотят ввести карантин выходного дня и соответствующее решение планируется принять в ближайшее время. Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга рассказал, что ждет украинцев по субботам и воскресеньям.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня", – сказал он.

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Степанов рассказал, что этот карантин планируется вводить каждые выходные, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что будет работать:

продуктовые магазины;

аптеки, ветеринарные аптеки;

общественный транспорт;

заправки.

Что будет работать с ограничениями или вообще запретят:

рестораны, кафе, другие заведения общепита – только на вынос;

торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, фитнес-центры – хотят закрыть;

массовые мероприятия, концерты – будут запрещены.

"Понятно, что, если в субботу-воскресенье у нас ничего не работает, то количество контактов между людьми в эти два дня будут на минимальном уровне. Это даст нам возможность сбивать волну распространения коронавирусной болезни. Мы хотим найти баланс, не останавливая полностью экономику. Как вы знаете, некоторые европейские страны пошли на полный локдаун", – сказал Степанов.

Отметим, что правительство и Минздрав пока еще обсуждают новый вид карантина, соответствующее решение обещают объявить в ближайшие дни. Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Видео: Сегодня

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