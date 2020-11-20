Карантин выходного дня: в храмы могут вернуть ограничения на число людей

Минздрав готов рассмотреть норму об ограничении количества людей в храмах на метр квадратный площади

С приближением важных зимних религиозных праздников — Рождества Христова, Хануки, Святого Николая и Крещения — у правительства все чаще возникает вопрос, как избежать большого скопления людей, чтобы минимизировать количество заболеваний COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что введенный карантин выходного дня предусмотрен для того, чтобы уменьшить мобильность населения.

По его словам, шесть дней уменьшения мобильности (14-15, 21-22 и 28-29 ноября) приведут к уменьшению процента инфицирования и это изменит темпы прироста коронавирусной болезни, которые позволят иначе смоделировать мероприятия в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни.

Однако чиновник добавил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничениях количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.

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Напомним, премьер Денис Шмыгаль провел совещание с Ассоциацией городов Украины и призвал городских голов соблюдать карантин выходного дня, ведь это единственная альтернатива локдауну.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Кабмин намерен ввести полный локдаун на всей территории Украины.

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