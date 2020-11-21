Карантин выходного дня: в Киеве полиция штрафует нарушителей (фото, видео)

Несмотря на то, что в Украине ввели карантин выходного дня, который будет действовать до конца ноября, полиция продолжает вылавливать нарушителей.
Как сообщает журналист "Сегодня", в субботу, 21 ноября, полиция составила протокол на цветочный павильон в Оболонском районе Киева, который работал, несмотря на запрет.
Так, в субботу и воскресенье разрешено работать только критической инфраструктуре: почтам, аптекам, ветеринарным аптекам, продуктовым магазинам, АЗС и СТО и банкам.
Запрещена работа на выходных для: ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, магазинов не критической инфраструктуры, среди которых и цветочные.
Также не допускается проведение массовых мероприятий, обслуживание посетителей в ресторанах и учреждениях развлекательной сферы.
Напомним, в Киеве близ станции метро "Почайна", в отличие от официальных вещевых рынков, торговля на "барахолке" кипела.
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