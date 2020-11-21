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Карантин выходного дня в Украине: штрафы за маски и что запрещено

21 ноября, 09:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме

Вторые выходные подряд в Украине действует карантин выходного дня. Помимо основных запретов, с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Итак, в субботу и воскресенье разрешено работать почтам, аптекам, ветеринарным аптекам, продуктовым магазинам, АЗС и СТО и банкам.

Запрещена работа на выходных для ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров. Не допускается проведение массовых мероприятий, обслуживание посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Отметим, что общественный транспорт работает в обычном режиме.

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Помимо этого, в Украине с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня вступил в силу. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Ранее мы писали, что в Украине идея ввести карантин выходного дня понравилась далеко не всем. Некоторые города не вводили дополнительных ограничений.

Напомним, Рада ввела штрафы за неношение масок, а министр здравоохранения поблагодарил президента Владимира Зеленского.

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выходные Украина карантин выходного дня

Источник: Сегодня

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