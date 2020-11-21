Карантин выходного дня в Виннице: что происходит на улицах (фото)

За прошлые выходные на нарушителей карантина составили всего 48 протоколов

В субботу, 21 ноября, Винница полупустая. В транспорт берут только на сидячие места, а кафе работают только навынос.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня", хотя торгово-развлекательные центры открыты, несмотря на постановление, но в большинстве расположены крупные продуктовые маркеты и аптеки.

Администраторы магазинов говорят, что придерживаются всех требований карантина. При входе есть дезинфекторы, на полу разметки на расстоянии более полутора метров.

"Если за прилавками сотрудники видят, что дистанция не соблюдается гостями, они отказывают даже в обслуживании, пока люди не разойдутся. Полиция города вышла на круглосуточные рейды – работает несколько десятков бригад, которые следят за работой не только кинотеатров, ресторанов, но и небольших кафе, которые работают на улице", - говорит администратор магазина.

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В полиции рассказали, что пока только предупреждают о штрафах.

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"За час как минимум, если это большое заведение, по полчаса как минимум выделяется на одно заведение. Пока все проверить нужно, а в течение, например, трех часов, ну как минимум должно быть шесть заведений проверено. Всего за минувшие выходные на нарушителей карантина составили 48 протоколов. Штрафы заплатят предприниматели – решит суд. Сегодня, кроме кафе, ресторанов и кинотеатров, не работают и вещевые рынки. Также полицейские следят и за горожанами. Тех, кто не одевает маски на рынках, в магазинах или на остановках, пока предупреждают о штрафах", – говорит инспектор Винницкого отдела полиции Анастасия Кийкарская.

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Напомним, в Киеве близ станции метро "Почайна", в отличие от официальных вещевых рынков, торговля на "барахолке" кипела.

Ранее мы писали, что в Украине идея ввести карантин выходного дня понравилась далеко не всем. Некоторые города не вводили дополнительных ограничений.

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