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Карантинная запрещенка: какие товары нельзя купить в магазинах в локдаун

8 января, 14:49

Виталий Семченко Виталий Семченко

Эту продукцию придется заказывать через интернет

С сегодняшнего дня в Украине действует "зимний" локдаун. Согласно решению Кабмина, до 25 января в магазинах ограничивается продажа ряда непродовольственных товаров.

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Сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы смогут приобрести только через интернет.

Запрещенные товары во время локдауна

  • автомобильные детали;
  • текстильные товары – одежды, носки, колготки, перчатки, шапки и так далее;
  • строительные материалы;
  • осветительные приборы, лампочки, мебель и другие товары для дома;
  • батарейки;
  • губки для мытья посуды, швабры и т.д.;
  • освежители воздуха, суперклей, средства для чистки обуви;
  • ножи, тарелки, кастрюли, сковороды, пищевые контейнеры и другие кухонные принадлежности;
  • книги и канцелярские товары;
  • компьютеры и программное обеспечение;
  • телефоны, планшеты и другая электронная аппаратура;
  • бытовые электронные приборы;
  • аудио- и видеодиски;
  • спортивный инвентарь;
  • детские игрушки;
  • часы и ювелирные украшения.

Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.

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Кроме того, журналисты "Сегодня" провели рейд по Киеву и проверили, соблюдаются ли карантинные ограничения столичные рынки и магазины и есть ли нарушители правил.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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