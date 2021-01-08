Карантинная запрещенка: какие товары нельзя купить в магазинах в локдаун

С сегодняшнего дня в Украине действует "зимний" локдаун. Согласно решению Кабмина, до 25 января в магазинах ограничивается продажа ряда непродовольственных товаров.
Сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы смогут приобрести только через интернет.
Запрещенные товары во время локдауна
- автомобильные детали;
- текстильные товары – одежды, носки, колготки, перчатки, шапки и так далее;
- строительные материалы;
- осветительные приборы, лампочки, мебель и другие товары для дома;
- батарейки;
- губки для мытья посуды, швабры и т.д.;
- освежители воздуха, суперклей, средства для чистки обуви;
- ножи, тарелки, кастрюли, сковороды, пищевые контейнеры и другие кухонные принадлежности;
- книги и канцелярские товары;
- компьютеры и программное обеспечение;
- телефоны, планшеты и другая электронная аппаратура;
- бытовые электронные приборы;
- аудио- и видеодиски;
- спортивный инвентарь;
- детские игрушки;
- часы и ювелирные украшения.
Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.
Кроме того, журналисты "Сегодня" провели рейд по Киеву и проверили, соблюдаются ли карантинные ограничения столичные рынки и магазины и есть ли нарушители правил.
Все подробности в спецтеме Январский локдаун
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