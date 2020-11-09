Карантин выходного дня и другие ноу-хау. Как в мире останавливают вторую волну COVID-19

В Европе начали возвращаться к локдауну, Украина думает над своими вариантами ужесточения карантина

В Украине собираются ввести карантин выходного дня. Подобные ограничения еще нигде в мире не вводились и являются новшеством чисто украинской системы коллективного здоровья.

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Кстати, это не первое карантинное изобретение Украины.

"Адаптивный карантин – это ноу-хау Украины. Такого еще никто и нигде не использовал", – сказал премьер-министр Денис Шмигаль в конце мая, когда страна выходила из жесткого локдауна.

"Сегодня" разобрался, какие карантинные ограничения применяют другие страны, чтобы уменьшить заболеваемость.

Ковид-жалоба

В Новой Зеландии действует трехуровневый карантин. Это что-то вроде адаптивного карантина в Украине. Однако в стране возможно "настучать" на тех, кто не придерживается карантинных ограничений. На специальном сайте можно оставить свою жалобу, если гражданин заметил:

возможный вред кому-либо,

есть риск распространения вируса COVID‐19,

скопление людей, нарушающих ограничения.

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В жалобе надо указать свои контактные данные и описать, что случилось. В правительстве надеются, что такие жалобы помогут контролировать ситуацию.

Сайт, на котором можно оставить жалобу за нарушение карантинных ограничений.

Комендантский час

В странах ЕС комендантский час используют чаще в отдельных регионах, где наблюдается рост заболеваемости.

В Италии комендантский час действует по всей стране с 22:00 до 6:00.

Во Франции в девяти регионах с 21:00 до 6:00.

В Чехии магазины должны закрываться в 20:00, а по воскресеньям – с 21:00.

В Австрии комендантский час с 20:00 до 6:00.

"Пузырь поддержки"

"Пузырь поддержки" – это формирование тесного круга общения, который запрещается менять. Такое правило работает в Великобритании.

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"Пузырь поддержки" может сформировать один человек с любым другим человеком или любой другой семьей — и ходить к ним в гости, в пабы, рестораны и так далее.

С людьми из "пузыре поддержки" можно находится без маски и не соблюдать дистанцию. Оформлять "пузырь поддержки" никоим образом не нужно, тут британские власти полагаются на здравый ум граждан.

Запрещается менять свой пузырь: если человек определился с кругом общения, то должен придерживаться его всю пандемию.

С людьми вне "пузыря поддержки" нужно соблюдать дистанцию и обязательно носить маску.

Эту практику переняли Ирландия, Австралия, Канада.

Ношение масок на улице

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В Сербии маску теперь нужно носить и на открытом воздухе.

Существуют два мнения, противоречащие друг другу. Одни ученые утверждают, что на открытом воздухе носить маску бесполезно и ее надо надевать только в общественных местах, закрытых помещениях. Другие считают, что на улице тоже можно заразиться вирусом.

Носить маску на открытом воздухе также рекомендуют в США, Новой Зеландии и еще нескольких странах.

Возвращения локдауна

21 октября Ирландия стала первой страной, которая вернулась к полному локдауну. Открытыми оставили только школы. В стране закрыты все непродуктовые магазины, а на работу разрешили выходить сотрудникам основных отраслей.

Общественный транспорт курсирует, но с заполняемостью не более 25%. Такая мера введена на шесть недель.

Выходить из дома для занятий спортом будет разрешено не далее чем в пределах 5 км от дома. Более дальние путешествия возможны только для работы и по другим неотложным причинам, а нарушение карается штрафами.

Бельгия тоже объявила о возвращении к строгим мерам изоляции в связи с резким увеличением числа больных COVID-19. Второстепенные предприятия закрываются, и сотрудники должны будут работать удаленно, насколько это возможно. Школьные каникулы в стране продлятся на три дня – до 15 ноября.

Гражданам разрешается выходить на улицу только группами максимум из четырех человек.

По всей Германии 2 ноября начался четырехнедельный частичный локдаун, нацеленный на замедление распространения коронавируса.

"Мягкий локдаун" предусматривает закрытие всех предприятий досуга, ресторанов, кафе и большинства компаний сферы обслуживания. Кроме того, гражданам приказали ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума".

Магазины розничной торговли остаются открытыми, но в них будут действовать ограничения по количеству клиентов внутри.

Школы и детские сады также должны оставаться открытыми.

Какие ограничения эффективнее?

"Ни одна из мер не является гарантией или красной кнопкой, которая спасет", – говорит Вадим Аристов, инфекционист, директор Revival Institute for Future. Это только управленческие попытки уменьшить передачу вируса от одного человека к другому.

Но сравнивать подобные меры сложно, поскольку на бумаге они выглядят как одно, а на практике все зависит от того, как эти меры выполняются.

"Например, кто-то из-за границы посмотрит отчет, что в Украине все время действует карантин, обязательный масочный режим, что у нас суровый режим. Но на самом деле у нас ничего из этого полноценно не выполняется", – отмечает Аристов.

Поэтому мы можем воспринимать как декларации попытки разных правительств повлиять на заболеваемость. Но это не значит, что все работает.

Так же карантин выходного дня может не сработать должным образом. В будние дни ограничения по сути снимаются.

"Некоторые люди просто будут ходить на вечеринки в четверг вечером или пятницу. Или будет как летом, когда бизнес соглашался платить штраф, чтобы не терять прибыль, и работал", – отмечает Аристов.

Ситуация серьезная, но у нас вводят половинчатые меры, когда в ЕС более решительные.

То есть нужно закрывать рестораны, ночные клубы или закрывать общественно важные объекты – школы, детсады, метро.

"За то, что мы кормим рестораторов и ивенторов, мы будем расплачиваться значительно большими расходами из-за нетрудоспособности большого числа взрослых и расходов на лечение каждого больного", – добавляет инфекционист.

Напомним, в Украине из-за COVID-19 запретили плановые операции в больницах.

Кроме того, сообщалось, что Украина переходит на новый этап борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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