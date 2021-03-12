Карантинный год: как в 2020-м изменилась смертность и рождаемость в Украине

По официальной статистике, от COVID-19 в 2020-м скончались 18 533 человек

Ровно год назад, 12 марта 2020 года, Украина вступила в новый для себя период – начался карантин, призванный сдержать пандемию COVID-19. О том, как за это время изменилась смертность и рождаемость в Украине – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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За 2020 год население Украины сократилось на 314 тысяч человек, или на 0,8% – с 41 902 416 до 41 588 354 человек по состоянию на 1 января. Годом ранее сокращение составляло 250 тыс., еще раньше – 233 тыс. человек. То есть в 2020-м темпы сокращения населения ускорились в полтора раза.

В последние годы в Украине каждый год фиксировали по 570-580 тысяч смертей. Причем это число в последнее время сокращалось. Так, в 2018 году умерло 588 тыс. украинцев, в 2019-м – 581 тыс.

В 2020-м число смертей увеличилось почти на 36 тысяч – до 616,8 тыс. человек. При этом, согласно официальной статистике, от коронавирусной болезни в 2020 году умерло только 18 533 человек.

В Украине рождаемость падает уже давно. Каждый следующий год рождалось на 27-33 тыс. детей меньше, чем в предыдущий период. Карантинный год не переломил эту тенденцию, но темпы падения замедлил чуть ли не вдвое. Если в 2019-м, например, родилось на 27 тыс. детей меньше, чем в 2018-м, то в 2020-м – только на 15 тыс. меньше, чем в 2019-м.

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Напомним, ранее мы рассказывали,как в Украине изменились зарплаты за год карантина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Жизнь в неизвестности и работа через интернет: как год карантина изменил Украину".

Также напомним, какие именно регионы являются лидерами по смертности от COVID-19:

Видео: Сегодня

Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли повысить зарплаты в Украине до уровня польских. Короткое объяснение – в нашем видео:

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