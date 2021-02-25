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Карпатские курорты станут более привлекательными для туристов: подписан меморандум о развитии

25 февраля, 13:22

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Укравтодор, ГАРТ и украинский бизнес договорились совместно развивать регион

Укравтодор, Государственное агентство развития туризма и украинские компании "Буковель", "ОККО-Холдинг" и "Боржава Эссет" подписали Меморандум о сотрудничестве во время форума "Украина 30. Инфраструктура".

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Договоренность предусматривает совместную реализацию Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы и программы "Большое строительство". Ключевым направлением работы станет развитие карпатских курортов в рамках проекта "Карпатский круг туризма".

"Мы нацелены на объединение усилий органов государственной власти и местных предпринимателей в создании благоприятных условий для развития туризма как одного из провайдеров улучшения экономики Украины. Особенно это важно для Карпатского региона, где развитие туристической инфраструктуры предусматривает в первую очередь создание рабочих мест", – заявила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.

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По словам Олеськив, ГАРТ будет проводить консультации с местными общинами и участниками туристического рынка. После этого агентство будет рекомендовать Укравтодору приоритетные направления для ремонта.

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Как рассказали эксперты, работы по обновлению инфраструктуры региона уже начались – в 2020 году там было сделано 67,8 км дорог.

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"Мы видим за последние годы чрезвычайно высокий темп строительства инфраструктуры, строительства дорог. И благодаря Укравтодору и программе Президента Украины "Большое строительство" те направления, которые были на территории Закарпатской области, фактически нивелировали всю эту красоту и весь данный туристический потенциал, который был в Закарпатье, за последние годы восстанавливается", – отметил заместитель председателя Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

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Всего в рамках инфраструктурного проекта "Малый Карпатский круг" планируется отремонтировать 248,9 км автодорог государственного значения и 36 искусственных сооружений во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

"Наша общая задача – это развитие туристической инфраструктуры, создание локаций, которые соответствуют международным стандартам и комфортны для посетителей. И благодаря подпроекту "Большого строительства" под названием "Малый Карпатский круг" мы имеем реальные возможности для воплощения этих целей", – подчеркнул глава Укравтодора Александр Кубраков.

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Напомним, в Украине в процессе "Большого строительства" в 2021 году отремонтируют трассу М-30 Стрый – Изварино. Она соединяет запад и восток страны, ее протяженность – 1400 км. Кроме того, "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 150 мостов. Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" рассказали председатель "Укравтодора" Александр Кубраков и директор Департамента развития дорог Андрей Ивко.

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Карпаты Укравтодор Александр Кубраков
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