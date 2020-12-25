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Катастрофа Ан-26: арестованных военных сослуживцы хотят взять на поруки

25 декабря, 21:31

Светлана Москаленко , Ирина Антонюк

Открытое письмо подписали две сотни военных

Освободить из-под стражи подозреваемых по делу крушения Ан-26 – открытое письмо с таким требованием опубликовали 200 военных.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Экс-командира воинской части Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука арестовали по делу об авиакатастрофе, в которой погибли 26 человек. Командующему Воздушных сил Сергей Дроздову назначили личное обязательство.

Заявление написали авиаторы воинской части Чугуева – именно рядом с их аэродромом в конце сентября упал Ан-26 с курсантами. Коллеги экс-командира воинской части и руководителя полетов буквально через час после суда собрали подписи о том, что готовы взять офицеров на поруки.

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Военные передали это письмо адвокатам подозреваемых офицеров. Чтобы приобщили к апелляционным жалобам и передали в Государственное бюро расследований.

Видео: Сегодня
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Напомним, 22 декабря Печерский суд Киева в деле катастрофы самолета Ан-26 под Харьковом взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 Александра Жука и командира воинской части в Чугуеве Вячеслава Глазунова – обоих на два месяца, без права внесения залога.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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