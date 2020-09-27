Катастрофа Ан-26 под Харьковом: спасатели завершили работы

Десятки спасателей больше суток работали на месте крушения самолета

На месте катастрофы Ан-26 под Харьковом завершились работы сотрудников Службы по чрезвычайным ситуациям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Facebook.

В ведомстве заявили, что подразделениями ГСНС Украины работы на месте падения АН-26 в Харьковской области завершены. К работам привлекались 70 человек личного состава и 10 единиц техники. Теперь правоохранители проводят следственные действия и разбираются в причинах катастрофы.

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Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Одному курсанту удалось выжить. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.

Правоохранители сейчас рассматривают четыре версии крушения самолета: ошибка пилота, неисправность двигателя, неисправность бортового оборудования и даже теракт. Сайт "Сегодня" также публиковал имена 26 погибших в авиакатастрофе.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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