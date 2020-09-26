Катастрофа Ан-26 с десятками жертв под Харьковом: итоги ночи (фото)

Во время авиакатастрофы на борту были 20 курсантов и 7 офицеров

В пятницу вечером, 25 сентября, под Харьковом возле города Чугуев произошла авиакатастрофа Ан-26, в результате которой погибли 22 человека, двоим курсантам удалось спастись, еще троих человек ищут спасатели.

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На борту самолета находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Они совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

Во время авиакатастрофы на борту были 20 курсантов и 7 офицеров.

Самолет упал рядом с дорогой и сразу загорелся, двоих человек смогли спасти очевидцы.

По словам свидетелей авиакатастрофы, один курсант полностью сгорел, с него сняли одежду. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. У второго спасенного парня была разбита голова и порез на ноге.

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Всю ночь спасатели искали на месте крушения самолета Ан-26 бортовые самописцы. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, разговор пилотов во время крушения будет обнародован.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Сейчас выясняются все детали происшествия.

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Также досудебное расследование начало и ГБР. Расследования проводят по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Среди возможных причин крушения самолета под Харьковом, по неподтвержденным данным, рассматриваются четыре версии:

ошибка пилота;

неисправность двигателя;

неисправность бортового оборудования;

теракт.

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Президент Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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