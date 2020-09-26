Українська
$ 28,25
32,89
  1. Последние новости Украины

Катастрофа Ан-26 с десятками жертв под Харьковом: итоги ночи (фото)

26 сентября, 07:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время авиакатастрофы на борту были 20 курсантов и 7 офицеров

В пятницу вечером, 25 сентября, под Харьковом возле города Чугуев произошла авиакатастрофа Ан-26, в результате которой погибли 22 человека, двоим курсантам удалось спастись, еще троих человек ищут спасатели.

Реклама

На борту самолета находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Они совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.

Во время авиакатастрофы на борту были 20 курсантов и 7 офицеров.

Самолет упал рядом с дорогой и сразу загорелся, двоих человек смогли спасти очевидцы.

По словам свидетелей авиакатастрофы, один курсант полностью сгорел, с него сняли одежду. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. У второго спасенного парня была разбита голова и порез на ноге.

Реклама

Всю ночь спасатели искали на месте крушения самолета Ан-26 бортовые самописцы. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, разговор пилотов во время крушения будет обнародован.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Сейчас выясняются все детали происшествия.

В тренде
На выходных резко изменится погода: объявлено штормовое предупреждение

Также досудебное расследование начало и ГБР. Расследования проводят по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Среди возможных причин крушения самолета под Харьковом, по неподтвержденным данным, рассматриваются четыре версии:

  • ошибка пилота;
  • неисправность двигателя;
  • неисправность бортового оборудования;
  • теракт.
Реклама

Президент Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков катастрофа чугуев авиакатастрофа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными
Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычнымиЭкономика
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и сроки
Как вырастут пенсии в 2021 году: даты и срокиЭкономика
Под Харьковом упал самолет: видео
Под Харьковом упал самолет: видеоУкраина
В Сети появились первые фото погибших курсантов под Чугуевом
В Сети появились первые фото погибших курсантов под ЧугуевомУкраина
"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банковФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять