Катастрофа АН-26: суд арестовал руководителя полетов

Жука обвиняют в нарушении подготовки и правил полетов

Печерский суд Киева по катастрофе самолета Ан-26 под Харьковом, в которой погибли 26 военнослужащих, удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 Александра Жука на два месяца, без права внесения залога.

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Об этом сообщает hromadske.

Жука подозревают в нарушении подготовки и правил полетов, халатности, что привело к катастрофе самолета.

По данным следствия, он разрешил полеты в нарушение плановой таблицы – так называемым конвейерным способом, что привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя уже в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

"Перед каждым полетом технический осмотр позволяет выявить те неисправности и устранить их. В нашем же случае было предоставлено разрешение на осуществление так называемого конвейерного полета, то есть без физической посадки и остановки самолета на земле", – заявили прокуроры.

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Также, по мнению следствия, Жук разрешил сесть на борт для ночного полета командиру экипажа Богдану Кышене, который в течение 11 месяцев не практиковал ночные полеты.

Напомним, 22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на 60 суток по делу о катастрофе Ан-26 под Харьковом командира военной части в Чугуеве Вячеслава Глазунова.

Ранее вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что катастрофа произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателем.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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