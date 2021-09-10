Катастрофа рейса МН17 в Донецкой области: Венедиктова рассказала, когда накажут виновных в трагедии

Прокуроры Нидерландов, которые занимаются делом о сбитом рейсе МН17 в Донецкой области, уже в ноябре этого года скажут свою заключительную речь, а приговор будет вынесен уже в 2022 году.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"Прокуроры уже в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут огласить этот приговор. Это может быть либо сентября 2022, или ноябрь 2022 года, или декабре 2022 года", – отметила Венедиктова.

В то же время она призвала не мешать работать прокурорам Нидерландов.

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"Они очень честно и профессионально выполняют свою работу, чтобы действительно можно было уложиться в эти сроки, которые поставили в суде", – добавила генеральный прокурор.

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