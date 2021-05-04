Катастрофа с вакцинацией – за сутки ни одной прививки в 10 областях

В праздничные выходные вакцинальная кампания притормозила еще сильней – Степанов озвучил печальные данные

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали меньше тысячи человек, причем в 10 областях не сделали ни одной прививки. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Так, за понедельник удалось вакцинировать лишь 919 человек. Теперь в Украине всего 756 022 вакцинированных.

Больше всего сделано прививок за сутки в Николаевской области – 174 и Киевской – 157.

Где не сделано за сутки ни одной прививки:

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Винницкая область;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Тернопольская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черниговская.

Тем временем в лист ожидания вакцинации записались уже 512 472 человека.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине за сутки снова уменьшилось количество новых случаев COVID-19. Жесткий карантин отменили и на праздники украинцы не сильно соблюдали правила, но заболеваемость падает.

Видео: Сегодня

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