Катастрофа с вакцинацией – за сутки ни одной прививки в 10 областях

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали меньше тысячи человек, причем в 10 областях не сделали ни одной прививки. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, за понедельник удалось вакцинировать лишь 919 человек. Теперь в Украине всего 756 022 вакцинированных.
Больше всего сделано прививок за сутки в Николаевской области – 174 и Киевской – 157.
Где не сделано за сутки ни одной прививки:
- Винницкая область;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
Тем временем в лист ожидания вакцинации записались уже 512 472 человека.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине за сутки снова уменьшилось количество новых случаев COVID-19. Жесткий карантин отменили и на праздники украинцы не сильно соблюдали правила, но заболеваемость падает.
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