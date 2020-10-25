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Каждому раздали подсказку: в Закарпатской области нарушения на избирательном участке

25 октября, 12:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Избирателей опрашивает полиция

В Закарпатской области, 25 октября, на избирательном участке в Виноградовском гериатричном центре зафиксировано нарушение со стороны одной из политсил и самовыдвиженца в мэры.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

Так, на участке 160 избирателей.

"Каждому раздали подсказку, где указано, как нужно правильно голосовать – с соответствующими обозначениями рядом с фамилией кандидатов", – пишет Виталий Глагола.

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Избирателей уже опрашивает полиция. Они указывают на то, что подсказки им выдало руководство гериатичного центра.

По информации Глаголы, руководство центра закрыло дверь и полчаса не впускало правоохранителей на участок.

Ситуацию сайту "Сегодня" прокомментировали в полиции:

"На месте сейчас работает полиция. Прошла регистрация сообщения о нарушении на избирательном участке, все это проверяется", – сообщила нам представитель управления полиции Закарпатской области Инесса Манзулич-Иванова.

В то же время копы пока не подтверждают, но и не опровергают информации о том, что руководство пансионата не пускало их в здание на протяжении получаса.

Напомним, сегодня, 25 октября в Украине проходят местные выборы.

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Сегодня мы избираем депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов, а также сельских, поселковых и городских голов – инструкция по выборам-2020.

Видео: mvs.gov.ua

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Источник: Сегодня

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