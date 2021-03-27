Охота на банкоматы – копы не знают, как противостоять подрывникам-бандитам, охотящимся за налом

В Украине взорвали 62 банкомата ради ограбления. Такую статистику за последний год обнародовала национальная полиция. В пересчете выходит, что банкоматы в стране взрывали по 5 раз в месяц, то есть, каждую неделю. Также силовики подсчитали, что злоумышленники нанесли ущерба более, чем на 16 млн грн. Кроме того, полиция установила, что к этим преступлениям причастны 10 организованных преступных групп.

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Чтобы ситуация не повторилась, правоохранители вместе с банкирами решают, как противостоять подрывникам. Например, в Херсонской, Черниговской и других областях начальники облуправлений полиции провели встречи с банкирами, чтобы вместе обезопасить банкоматы.

Одно из новшеств, которое предложили копы – оборудовать банкоматы системой "антигаз". Наши источники в МВД пояснили, что под этим подразумевается.

"Некоторые из злоумышленников взрывают банкоматы с помощью устройства, которое содержит в себе газообразную взрывчатую смесь. Система "антигаз" способна противостоять этому, то есть, она будет выталкивать газ из банкомата и не допустит его подрыва", – рассказали нам в МВД.

Как выяснилось, злоумышленники активно пользуются таким методом. Например, в открытом доступе в госреестре судебных решений мы нашли решение, где речь идет именно о таком случае. По данным горсуда Винницы, летом прошлого года двое преступников взорвали таким образом банкомат по адресу улица Максима Шимко, 24. На момент преступления в банкомате находились 192 900 грн., но налетчики не смогли взять ни копейки, потому как испугались сработавшей сигнализации.

Не из пугливых оказались налетчики в Харькове. Как сообщается в госреестре судебных решений, весной прошлого года в Харькове, на проспекте Победы, 76-Б налетчики взорвали банкомат и унесли 1 176 200 грн.

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По данным суда, следствие установило злоумышленников.

Не обошлось без подрывов банкоматов и в нынешнем году. Например, в середине марта в Днепропетровской области после подрыва были обворованы сразу два банкомата.

Напомним, ранее полиция сообщала, что среди подрывников банкоматов была 17-летняя девушка, которая уже задержана.

Также сообщалось, что нередко преступники взрывают банкоматы не только в городах, но и в селах. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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