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"Каждый из нас – президент": книга Мендель появилась в продаже (фото)

8 июля 2021 19:53

Виктория Барановская Виктория Барановская

Изданием книги Мендель занимался "Клуб семейного досуга", а на официальном сайте издательства уже можно заказать экземпляр

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появилась обложка книги бывшего пресс-секретаря президента Юлии Мендель "Каждый из нас – президент", которую издает "Клуб семейного досуга".

Обложка появилась в интернет-магазине издательства.

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На обложке сама Мендель в синем костюме и белом топе – все это на синем фоне. Сверху указано имя автора, а внизу название книги. Цвет шрифта – белый.

Фото: Клуб семейного досуга

Фото: Клуб семейного досуга

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Продажи книги Мендель стартуют уже с 11 июля, по клубной цене в 190 гривень. Книга содержит 288 страниц и будет иметь твердую обложку. Заказать издание можно уже сейчас или указать электронный адрес и получить оповещение о старте продаж.

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"Эта книга – попытка осмыслить украинские реалии с точки зрения украинки, рожденной в конце 1980-х, прямо перед развалом Союза. Рожденной в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным. Которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США", – говорится в описании.

Ранее мы сообщали, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель наконец-то выложила в виде колонки на сайте "Украинской правды" фрагмент своей книги. Как анонсировала сама госпожа автор – "об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев".

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