Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский выпустил видеообращение к украинцам, Евросоюзу и оккупантам: главные тезисы

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 10:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент выразил уверенность, что украинцы победят в войне с РФ
/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и выразил уверенность в победе над Россией. Также Зеленский призвал Евросоюз принять Украину в свои ряды, посоветовал российским оккупантам покинуть страну и рассказал о непопулярном решении для обороноспособности.

"Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим крепко. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть и за десятки лет", – отметил он.

Реклама

Зеленский заявил, что украинцы за эти несколько дней продемонстрировали свою силу, поэтому в переговорах с международными партнерами заметно уважение к украинскому народу.

О преступлениях оккупантов

Президент напомнил также, что в результате войны, которую начала Россия, погибли 16 детей, и еще 45 получили ранения.

"Каждое преступление, каждый обстрел, который оккупанты совершают против нас, сплачивают нас и наших партнеров все больше и больше. Россия не верила в такую солидарную и мощную реакцию, но украинцы изменили эту историю", – подчеркнул он.

В ЕС – по новой процедуре

Президент также призвал Евросоюз принять Украину в свой состав по ускоренной процедуре.

Реклама

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам, что они рядом с нами, но наша цель – быть вместе со всеми европейцами. И, главное, быть на равных. Уверен, что это справедливо, что мы этого заслужили, что это возможно", – сказал Зеленский.

Обращение к российским военным

Президент также обратился к россиянам.

"Пока продождается российское вторжение в Украину, российское государство получает такие убытки, будто война прошла и по их территории... Для чего это вам – российским матерям, учителям, предпринимателям, обычным людям?... Уже 4,5 тысячи российских солдат убиты. Ради чего вы сюда пришли?... Бросайте вашу технику и уходите, не верьте вашим командирам", – отметил он.

Непопулярное решение для обороноспособности

Глава государства заявил о принятии решения, "непростого с моральной точки зрения, но полезного с точки зрения нашей защиты".

"В условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом, будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас – оборона", – сказал Зеленский.

Каждый украинец – воин

"Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!", – заявил он.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день пятый. Ракетные удары оккупантов, санкции и ядерное оружие в Беларуси – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять