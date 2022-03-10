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Каждый русский знает о блокаде Ленинграда. Сейчас это происходит в Мариуполе – Блинкен

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 марта, 06:27
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История повторяется, но теперь Россия совершает преступление по отношению к украинцам
Энтони Блинкен раскритиковал блокаду Мариуполя.
Энтони Блинкен раскритиковал блокаду Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российские власти, которые вынуждают украинские города умирать от голода. Он сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда (современный Санкт-Петербург) 80 годов назад.

Об этом Блинкен написал в своем Twitter.

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Он отметил, что история повторяется. Но если раньше от таких жестоких действий страдали сами россияне, то теперь они обратили аналогичную ситуацию против украинцев.

"Каждый россиянин изучал историю блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", – написал госсекретарь.

Фото: Энтони Блинкен/Twitter

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Как известно, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

Ситуация в Мариуполе

С 1 марта 2022 года русские войска блокируют выезды из города. При этом они продолжают обстреливать город, убивая мирных жителей и уничтожая их дома.

Из-за постоянных обстрелов в Мариуполе уже несколько дней нет ни электричества, ни воды, ни газа, ни отопления. Мобильной связи также нет.

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Люди собирают дождевую воду для питья, есть готовят на костре на улице, а погибших соседей хоронят прямо во дворах. Тех, кого некому похоронить, лежат на улицах, пока коммунальщики не заберут тела и не похоронят в братских могилах.

Огромное количество домов разрушено, а люди прячутся в бомбоубежищах и церквях, но враг обстреливает и религиозные постройки.

Вечером 9 марта местные власти сообщили, что в Мариуполе за время войны уже погибли 1300 мирных людей. Впоследствии российская авиация сбросила бомбы на роддом и детскую больницу.

Раньше мы писали:

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