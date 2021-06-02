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Каждый снимет видео о себе: дети Донбасса отдохнут в кино-лагере Фонда Рината Ахметова

2 июня, 00:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Благодаря благотворительному проекту "Мирное лето" за семь лет оздоровились почти четыре с половиной тысячи детей

Более 100 детей из зоны боевых действий на Донбассе отдохнут этим летом в лагере в Святогорске благодаря Фонду Рината Ахметова и благотворительному проекту "Мирное лето".

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Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Проект уже семь лет работает для детей, живущих в зоне боевых действий, и переселенцев и за это время оздоровились почти 4,5 тысячи ребят.

В этом году смогут отдохнуть дети от 8 до 14 лет. С ними будут работать психологи Фонда Рината Ахметова, которые закончили курс "Травма войны".

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Отдых пройдет в формате "Кино-кемп" и в конце каждый сможет снять видео о себе.

Заезд детей в лагерь в Святогорске состоится в июле.

Напомним, Фонд Рината Ахметова также помогает детским домам семейного типа, созданный им портал "Сиротству – нет!" помог обрести семью более 10 тысяч детей из детдомов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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