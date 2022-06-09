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KAZKA, ONUKA, "Друга Ріка" выступят на Stand With Ukraine

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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9 июня, 18:54
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Музыканты примут участие в благотворительном концерте в поддержку Украины
ONUKA, "Друга Ріка", KAZKA выступят в благотворительном концерте в поддержку Украины / Фото: instagram.com/kazka.band, instagram.com/onukaofficial, facebook.com/DrugaRika. Коллаж: Сегодня
ONUKA, "Друга Ріка", KAZKA выступят в благотворительном концерте в поддержку Украины / Фото: instagram.com/kazka.band, instagram.com/onukaofficial, facebook.com/DrugaRika. Коллаж: Сегодня

12 июня 2022 г. в Théâtre de Verdure в Ницце состоится благотворительный вечер Stand With Ukraine в поддержку Украины, которая борется за свою свободу и независимость.

Только в Ницце будут 3 современные украинские группы.

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Начнет вечер группу KAZKA – настоящий посол современной украинской музыки, чьи песни "Плакала" и "Свята" всколыхнули мир своей популярностью.

Продолжит вечер украинская электро-фолк группа ONUKA – один из лучших представителей украинской музыки. Органичное сочетание современной поп-музыки, традиционных украинских мотивов и прогрессивного электронного звучания, а также увлекательное визуальное исполнение ONUKA не оставит безразличным никого из присутствующих в зале театра.

Хедлайнером вечера станет группа "Друга Ріка" – их называют легендой украинской рок-музыки, ведь они поют душой. Их концерты дарят неповторимые ощущения, а музыка найдет место в сердце каждого.

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Концерт 12 июня – это благотворительная акция, которая направлена на сбор средств на поддержку Украины и одновременно открытие современной украинской культуры и творческой энергии ее молодости французскому зрителю.

Все средства, собранные в этот вечер, будут переданы на поддержку Украины в ее борьбе за свободу и защиту всей европейской культуры, которая находится под угрозой уничтожения.

Билеты на концерт можно купить по ссылке https://choko.link/sova

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