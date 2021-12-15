Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кернес "вернется" в Харьков: где можно увидеть (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 11:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Память о нем навсегда останется в городе, которым он управлял долгие 10 лет
Геннадий Кернес был мэром Харькова в течение 10 лет.
Геннадий Кернес был мэром Харькова в течение 10 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове установят памятник бывшему мэру Геннадию Кернесу. Он возглавлял город в 2010-2020 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Реклама

Над изготовлением памятника работает скульптор Александр Ридный.

Каким будет монумент

По плану он должен передавать характер харьковского градоначальника. Кернес будет изображен идущим. Сначала памятник изготовят в глине, чтобы, если понадобится, внести коррективы.

"Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассматриваемых имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянный движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", – рассказал действующий мэр Игорь Терехов.

Реклама

Где можно будет увидеть памятник

Монумент установят на месте захоронения Геннадия Кернеса на городском кладбище №2.

Реклама

Каким будет памятник Кернесу. Фото: Горсовет Харькова

Память о Геннадии Кернесе

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за присвоение звания Почетного гражданина выдающимся харьковчанам. Мэр Геннадий Кернес стал первым, кто получил это звание посмертно.

Терехов также заявлял, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект и установить памятник.

Геннадий Кернес скончался в результате осложнений от коронавируса в декабре 2020 года.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять