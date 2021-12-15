Кернес "вернется" в Харьков: где можно увидеть (фото)

В Харькове установят памятник бывшему мэру Геннадию Кернесу. Он возглавлял город в 2010-2020 годах.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Над изготовлением памятника работает скульптор Александр Ридный.
Далее по теме
Каким будет монумент
По плану он должен передавать характер харьковского градоначальника. Кернес будет изображен идущим. Сначала памятник изготовят в глине, чтобы, если понадобится, внести коррективы.
"Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассматриваемых имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянный движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", – рассказал действующий мэр Игорь Терехов.
Где можно будет увидеть памятник
Монумент установят на месте захоронения Геннадия Кернеса на городском кладбище №2.
Каким будет памятник Кернесу. Фото: Горсовет Харькова
Память о Геннадии Кернесе
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за присвоение звания Почетного гражданина выдающимся харьковчанам. Мэр Геннадий Кернес стал первым, кто получил это звание посмертно.
Терехов также заявлял, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект и установить памятник.
Геннадий Кернес скончался в результате осложнений от коронавируса в декабре 2020 года.
Раньше мы писали:
- Некролог. Из кооператоров – в мэры: Кернес как зеркало эпохи.
- Президиум Академии наук высшей школы Украины против переименования топонимов в Харькове, связанных с наукой, в честь городского головы Геннадия Кернеса.