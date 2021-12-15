Кернес "вернется" в Харьков: где можно увидеть (фото)

Память о нем навсегда останется в городе, которым он управлял долгие 10 лет

Геннадий Кернес был мэром Харькова в течение 10 лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове установят памятник бывшему мэру Геннадию Кернесу. Он возглавлял город в 2010-2020 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Реклама

Над изготовлением памятника работает скульптор Александр Ридный.

Каким будет монумент

По плану он должен передавать характер харьковского градоначальника. Кернес будет изображен идущим. Сначала памятник изготовят в глине, чтобы, если понадобится, внести коррективы.

"Было несколько вариантов, и выбрать один из них – сложная задача, потому что Геннадий Адольфович был многогранной личностью. Каждый из рассматриваемых имеет право на жизнь. Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянный движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который отвечает его характеру", – рассказал действующий мэр Игорь Терехов.

Реклама

Где можно будет увидеть памятник

Монумент установят на месте захоронения Геннадия Кернеса на городском кладбище №2.

Реклама

Каким будет памятник Кернесу. Фото: Горсовет Харькова

Память о Геннадии Кернесе

Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за присвоение звания Почетного гражданина выдающимся харьковчанам. Мэр Геннадий Кернес стал первым, кто получил это звание посмертно.

Терехов также заявлял, что в честь Кернеса в городе намерены назвать проспект и установить памятник.

Геннадий Кернес скончался в результате осложнений от коронавируса в декабре 2020 года.

Раньше мы писали: