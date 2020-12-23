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"Кернес жив": харьковчанин выбил на лице тату в память об умершем мэре (фото)

23 декабря, 10:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Татуировка располагается над бровью

Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лице татуировку с надписью "Кернес жив" в память об умершем мэре Геннадии Кернесе.

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Об этом парень сообщил у себя в Tik Tok.

Он опубликовал процесс нанесения тату и фото татуировки.

Тату располагается над бровью.

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Напомним, похороны харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоятся в сегодня, 23 декабря, во второй половине дня.

В Харькове намерены назвать проспект в честь Геннадия Кернеса. Также ему хотят присвоить звание почетного гражданина Харькова.

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Кроме того, после смерти Геннадия Кернеса в Харькове должны назначить новые выборы мэра. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что их вряд ли получится организовать на конец марта, следовательно, они, скорее всего, состоятся уже осенью.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков похороны геннадий кернес
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