Керосин сожгли, но дождь не пошел: в Крыму не будут вызывать осадки самолетами

На вызывание дождя потратили более 10 млн рублей, но безуспешно

В оккупированном Россией Крыму, страдающем от нехватки запасов питьевой воды, сформированных природными стоками, отказались от идеи вызвать обильные дожди с помощью спецавиации.

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Об этом сообщает информагентство Интерфакс.

Госкомводхоз Крыма и Центральная аэрологическая обсерватория (структура Росгидромета) расторгли контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на полуострове.

Заказчик перечислил исполнителю порядка 11,4 млн рублей (4,35 млн грн) из примерно 25,5 млн рублей (9,72 млн грн), которые предусматривал договор. По контракту, самолет должен был летать до 15 декабря, а общий налет метеолаборатории должен был составить минимум 25 часов.

Напомним, в сентябре-2020 оккупанты жаловались, что после первых полетов им ничего не удалось, иобвинили в этом "неподходящие облака".

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В октябре-2020 оккупанты заявляли о намерении в течение двух лет построить в Крыму установку по опреснению морской воды, которая обойдется российскому бюджету в 8,2 млрд рублей (около 3 млрд грн). Считается, что в 2022 году комбинат даст всему Крыму 20 тыс. кубометров воды в сутки и столько же – Севастополю, где расположена база Черноморского флота РФ.

Однако впоследствии Путин заявил, что опреснение будут применять только "точечно", ведь "это достаточно дорогое удовольствие" и неэффективно для широкого применения.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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