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"Киберармия" Украины блокирует аккаунты Путина

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1 марта, 18:05
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Осталось еще немного, нужна помощь украинцев

Представители украинской "киберармии" сообщили о блокировке страницы фашистского диктатора Владимира Путина в фейсбуке, у которой было 3 500 000 подписчиков, и предложили всем желающим поучаствовать в блокировке еще одной его страницы, где всего 0,5 тысяч подписчиков.

Об этом сообщает представитель "киберармии" Вячеслав Марков на своей странице в фейсбуке.

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Инструкция

Украинцам предлагается подключиться к кампании по удалению российского диктатора из уважаемых социальных сетей. Для этого разработана инструкция.

"Все, кто желает, могут принять непосредственное участие в блокировании, став частью "виртуальной армии добра"", – написал Марков.

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  • 1. Заходите на страницу Vladimir Putin (https://www.facebook.com/Putin.President)
  • 2. В меню, где три точки, выбираете функцию "Получить поддержку или пожаловаться на страницу"
  • 3. Выбираете "Враждебные высказывания"
  • 4. Выбираете "Пожаловаться на страницу"
  • 5. Выбираете "Отправить" жалобу, так как контент нарушает нормы сообщества
  • 6. Выбираете "Готово", и Вам спасибо за сообщение.

"Благодаря усилиям "виртуальной армии добра" несколько минут назад перестала существовать пропагандистская страница Facebook на имя Vladimir Putin (Владимир Путин), (https://www.facebook.com/for.vladimir.putin) с почти 3,5 миллиона подписчиков, через которую с 2012 года распространяются враждебные высказывания в адрес жителей Украины и других стран. От себя замечу, что более эффективное приложение усилий в информационно-психологической войне – это все-таки максимальная рассылка фото- и видеоконтента о злодеяниях оккупантов", – написал Марков.

Блокировка

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