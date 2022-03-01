"Киберармия" Украины блокирует аккаунты Путина

Представители украинской "киберармии" сообщили о блокировке страницы фашистского диктатора Владимира Путина в фейсбуке, у которой было 3 500 000 подписчиков, и предложили всем желающим поучаствовать в блокировке еще одной его страницы, где всего 0,5 тысяч подписчиков.
Об этом сообщает представитель "киберармии" Вячеслав Марков на своей странице в фейсбуке.
Инструкция
Украинцам предлагается подключиться к кампании по удалению российского диктатора из уважаемых социальных сетей. Для этого разработана инструкция.
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"Все, кто желает, могут принять непосредственное участие в блокировании, став частью "виртуальной армии добра"", – написал Марков.
- 1. Заходите на страницу Vladimir Putin (https://www.facebook.com/Putin.President)
- 2. В меню, где три точки, выбираете функцию "Получить поддержку или пожаловаться на страницу"
- 3. Выбираете "Враждебные высказывания"
- 4. Выбираете "Пожаловаться на страницу"
- 5. Выбираете "Отправить" жалобу, так как контент нарушает нормы сообщества
- 6. Выбираете "Готово", и Вам спасибо за сообщение.
"Благодаря усилиям "виртуальной армии добра" несколько минут назад перестала существовать пропагандистская страница Facebook на имя Vladimir Putin (Владимир Путин), (https://www.facebook.com/for.vladimir.putin) с почти 3,5 миллиона подписчиков, через которую с 2012 года распространяются враждебные высказывания в адрес жителей Украины и других стран. От себя замечу, что более эффективное приложение усилий в информационно-психологической войне – это все-таки максимальная рассылка фото- и видеоконтента о злодеяниях оккупантов", – написал Марков.
Блокировка
- 28 февраля мировой видеохостинг YouTube подключился к противостоянию российской агрессии – на территории Украины заблокирован доступ к большинству российских пропагандистских телеканалов.
- Роскомнадзор отправил жалобу Google на то, что граждане России почему-то вместо рекламы товаров и услуг видят фото убитых русских солдат.
- Чуть ранее Google решил ввести санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину. С 26 февраля российские государственные телеканалы RT и другие не могут получить деньги за просмотры рекламы на их каналах.