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Кибератака РФ на Львов. Власти раскрыли детали похищения данных города

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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15 мая, 22:40
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На данный момент СБУ и Киберполиция устраняют последствия
Россия атаковала сайт горсовета Львова. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия атаковала сайт горсовета Львова. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время российской кибератаки на Сеть мэрии Львова была похищена часть рабочих файлов города. Их опубликовали на вражеских Telegram-каналах. Сейчас СБУ и Киберполиция устраняют последствия.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

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"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая во Львове. Россия, кроме ракет, использует и IТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских Telegram-каналах. Работаем вместе с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий. В это время, как и всегда, мы должны быть очень осторожными – как в офлайне, так и онлайн", – заявил Москаленко.

13 мая на интернет-сети и сервисы Львовского городского совета была совершена одна из самых масштабных хакерских атак. За 2 дня удалось восстановить часть сервисов, сайт мэрии работает.

Только с 24 февраля IТ-специалисты отбили более 100 попыток хакерских атак на Львовский городской совет.

Россия охотится за данными украинцев: какая информация им нужна

Россия пытается завладеть информацией украинцев через смартфоны, поэтому людей призвали крайне осторожно использовать свои гаджеты.

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Об этом рассказал руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

"Доступ к телефонам, к частным компьютерам граждан – это один из векторов атак. Они пытаются получить информацию о персональных данных, паролях, доступах к государственным реестрам именно через частные приложения, которыми вы пользуетесь", – сказал Щиголь.

Он призывает украинцев придерживаться правил кибергигиены, но в то же время отмечает, что вражеские кибератаки значительно снизили мощность.

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Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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