"Кидай, ***!" Украинцы на ходу подожгли коктейлем Молотова технику РФ

Российская военная техника терпит поражение даже от рук гражданских

Украинцы жгут вражеские машины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы забросали вражескую технику коктейлями Молотова прямо из своего авто. Соответствующее видео выложил в telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

На видео легковое авто проезжает мимо военной инженерной машины. "Кидай, ***!" – кричит один из мужчин в машине. В технику оккупантов летит бутылка с зажигательной смесью, и машина загорается.

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"И так будет с каждой вонючей свиньей, которая двигалась на нашу землю с оружием", – прокомментировал Гончаренко.

Обстановка 28 февраля

Сегодня оккупанты устроили сильнейший обстрел Харькова из Градов. В результате десятки людей погибли и еще сотни ранены. Кроме того, вечером был совершен авианалет на Киев.

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Гглавный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал на видео, во что превратился Харьков после жестких обстрелов оккупантами.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

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Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.

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