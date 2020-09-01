Киев и 17 областей не готовы ослабить карантин: появились новые данные

Во всех "проблемных" регионах превышен показатель заболеваемости

В Украине по состоянию на 1 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 17 областей страны. Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, не готовы ослабить ограничения:

- Киев;

- Винницкая область;

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- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

- Киевская область;

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- Львовская область;

- Николаевская область;

- Одесская область;

- Полтавская область;

- Ровенская область;

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- Сумская область;

- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черновицкая область;

- Черниговская область.

Как известно, для ослабления карантина регион должен соответствовать всем трем критериям Минздрава:

- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости (40 человек);

- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50 процентов в течение пяти дней подряд;

- количество проводимых ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинским медикам удалось найти "идеальный баланс" между ограничениями и жизнью страны.

Также сообщалось, что глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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