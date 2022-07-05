Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Киев и Чернигов соединили временной переправой через Десну: кому разрешен проезд

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 04:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Переправа не всегда будет работать
Киев и Чернигов будет соединять переправа через Десну/Фото: коллаж: "Сегодня"
Киев и Чернигов будет соединять переправа через Десну/Фото: коллаж: "Сегодня"

На трассе Киев-Чернигов открыли понтонную переправу через реку Десна. Временный мост рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Этот маршрут позволит разгрузить существующие транспортные коридоры между двумя населенными пунктами.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Реклама

Подробности

Переправа будет работать с 5:00 до 21:00. Примерно раз в неделю проезд будет закрываться на регламентные работы. Для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств сообщение Чернигов-Киев по-прежнему будет осуществляться по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

Как отметили в Укравтодоре, в связи с разрушением двух больших мостов через реку Десна возле Чернигова длительное время прямое кратчайшее сообщение с Киевом было разорвано. Первый мост на объездной Чернигова был взорван в конце февраля для сдерживания наступления оккупационных войск. Второй мост на подъезде к Чернигову в конце марта был разрушен в результате вражеской авиабомбардировки.

Молния попала в Мост жизни через реку Ирпень

В селе Демидов Киевской области из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель громады Владимир Пидкурганный.

Реклама

"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно. Сейчас решаем вопрос проезда через Козаровичи", — написал он.

В соцсетях местные жители сообщали, что причиной повреждения стала молния, которая попала в мост.

Киевская областная государственная администрация сообщила, что по предварительной информации, один человек погиб, а двое ранены. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента. В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты разрушили мост в Северодонецк. Также мы писали, что под Харьковом оккупанты взорвали три автомобильных моста.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 июля
1
Личный состав 36200
Личный состав
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артиллерия 804
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 246
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2629
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Павел Проскурников – начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья. Офицер, который вместе с товарищами ежедневно спасает жителей города, сделал романтическое предложение любимой девушке Анастасии. Для этого он придумал легенду…
Как любовь побеждает войну
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20392.27

Bitcoin Cash (BCH)

108.16

Binance Coin (BNB)

232.8

Ethereum (ETH)

1153.45

Litecoin (LTC)

52.29

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,53 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.58

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять