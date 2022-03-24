Киев лишил большую часть сотрудников посольства Беларуси дипломатической аккредитации

Официальный Киев направил ноту протеста МИД Беларуси по поводу решения Минска о сокращении в этой стране дипломатического корпуса Украины до пяти человек. МИД Украины сообщило коллегам соседней недружественной страны об упразднении дипломатической аккредитации для большей части сотрудников белорусской дипмиссии в нашей стране.
Об этом сообщил журналистам "Сегодня" спикер МИД Украины Олег Николенко.
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"Министерство иностранных дел Украины сегодня направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек. Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывание на территории Украины объявляется нежелательным", – сказано в сообщении Николенко.
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Оставшимся в Украине пяти белорусским дипломатам определена зона, за границы которой они не имеют право переезжать. Это – 40 километров от центра Киева.
"Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси в г. Львов. Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте", – отметил Николенко.
Двухсторонние отношения
- 23 марта МИД Беларуси приняло решение закрыть генеральное консульство Украины в Бресте и сократить количество наших дипломатов в этой стране до одного посла и четырех сотрудников посольства.
- 19 марта территорию Украины покинул белорусский посол Игорь Сокол. Ему наши пограничники передали "30 серебренников" для главы госпогранкомитета Беларуси Анатолия Лаппо как плату за предательство дружественных отношений между нашими странами.
- Дипломатическая война между двумя странами происходят на фоне ожидания вторжения армии Беларуси в нашу страну для усиления российских оккупантов.