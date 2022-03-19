Киев накрыл смог: люди жалуются на задымление (фото)

Во многих районах Киева стоит смог, ощущается сильный запах гари, но конкретного пожара нет.
Об этом написали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
"В то же время какого-то конкретного пожара нет, откуда идет дым – пока непонятно", – отметили в Telegram.
Далее по теме
Жители заметили смог в северных и центральных частях Киева.
Советник главы МВД Вадим Денисенко в Facebook объяснил, откуда появился смог.
В чем причина:
- Догорает свалка возле Новых Петровцев.
- Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется.
- В Чернобыльской зоне с точки зрения пожарной ситуации все спокойно. Радиационный фон в норме.
В КГГА отметили, что смог связан с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.
"По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", - написали в сообщении.
ГСЧС сайту "Сегодня" сообщила, что сейчас в Киеве и области наблюдается загрязнение воздуха, которое связано с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.
"Смог сегодня не является причиной для паники в обществе. Так, по состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС", – сообщили в ГСЧС.
Там добавили, что в течение суток 18 марта работники ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, вызванное неосторожным обращением с огнем граждан.
Правила поведения в задымленном помещении:
- закройте двери/окна, а оконные и дверные проемы завесьте влажной тканью;
- пейте больше воды, часто умывайтесь;
- для защиты от дыма используйте защитные маски, увлажненные водой;
- воздержитесь от курения на время задымления.
Качество воздуха в Киеве
В Киеве установлено 368 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 121 работает (они изображены цветными кругами на карте). Об этом свидетельствуют данные сервиса SaveEcoBot.
Уровень загрязнения воздуха в большинстве районов сейчас характеризуется как "вредный".
Уровень загрязнения сейчас довольно высокий, если сравнивать данные качества воздуха за последний месяц.
Читайте также:
- Киев попал в ТОП-5 городов мира по загрязнению воздуха.
- Дым окутал целую улицу! Под Киевом начался мощный пожар (фото, видео).