Киев вводит комендантский час: с которого часа начинают действовать запреты

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня продлится с 20:00 до 07:00. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.
В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.
Пропуска, изданные ранее, отменяются.
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Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго-настрого запрещено!
Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
️Во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.
5-й день войны в Украине
С 28 февраля в Киеве закончился жесткий комендантский час. С самого утра у магазинов начали выстраиваться огромные очереди.
Первый замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада" сообщил, что магазины будут открываться постепенно, потому что за два дня, когда все было закрыто, отрабатывалась логистика, чтобы все, что возможно, сегодня доставить в магазины.
Кроме того, теперь мародеров будут расстреливать не только в Житомире, но и в Ахтырке. Причем достанется и предпринимателям, которые будут завышать цены на продукты.
Киевская горадминистрация опубликовала режим работы столичного метрополитена в условиях военного положения. На данный момент метро работает в режиме перевозок.
В Украине в сложные времена активизировалось немалое количество мародеров, грабящих квартиры и дома украинцев. Способы используются разнообразные. "Сегодня" рассказало о некоторых из них.