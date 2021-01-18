Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)

По одной из версий, у мужчины в мороз забрали ключи от его единственной ночлежки

В столице разгорелся скандал из-за смерти дворника-индуса, который на днях умер жуткой смертью – замерз в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома 1Б по улице Героев Космоса на Борщаговке. Сообщается, что умер он 15 января – в этот день мороз был до -11.

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Об этом случае в соцсетях написала участница одной из групп, чем вызвала шквал обсуждений и негодований. По словам автора поста, мужчина умер после того, как выписался из больницы (его госпитализировали якобы с заболеванием сосудов), попробовал вернуться в свою коморку для дворников, но та оказалась закрытой. Якобы, ночлежку закрыли якобы после того, как поняли, что мужчина после больницы неработоспособен и отдавать ему ночлежку больше нет смысла. Мы узнали эксклюзивные подробности этой истории.

Как погиб дворник-индус

Как оказалось, на столичной Борщаговке об этом диком случае наслышаны десятки местных жителей, которые лично знали погибшего и теперь возмущены до предела.

В одном из дворов мы разыскали прогнивший микроавтобус. Местные жители подтвердили, что в нем на днях действительно было найдено тело дворника-индуса.

Тот самый микроавтобус на Борщаговке, где нашли тело иностранца

Немного больше о замерзшем на морозе дворнике нам рассказали непосредственно его коллеги.

"Мы его звали Аптаром, хотя как именно правильно произносится его имя – это сказать сложно. Ему было 37 лет, родом он был из Индии, там у него семья. Он действительно помогал нам, дворникам, получал за свою работу какие-то небольшие деньги, но был ли устроен официально – это вопрос к нашему руководству, – рассказала нам одна из дворников, отказавшаяся называть свое имя. – Поговаривают, что он болел эпилепсией, мог иногда выпить. При всем этом был местным любимчиком, а мне как сыном. Когда ему стало плохо неделю назад, то одна из дворничих вызвала ему скорую, его забрали в больницу. Спустя два дня после нахождения в больнице его вроде бы выписали. По другим данным, он ушел оттуда сам. Захотел вернуться в подвал на ночь, но тот уже был закрыт". По словам дворников, этот подвал для замерзающего коллеги оказался закрыт В подвале на скамье так и осталась спецодежда дворника На наш ключевой вопрос о том, были ли у него ключи, дворник ответила так: "Не знаю. Правда, не знаю. Но подвал кто-то закрыл, потому что там находились кое-какие вещи. Например, чайник. Аптар почему-то не сбил замок, как это было раньше, а ушел в автобус…Вот и все, что я знаю. Больше узнать советую у нашего руководства".

Как комментируют в ЖЭКе и полиции

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Мы обратились в ЖЭК, который расположен по адресу улица Якуба Коласа, 15Б. В приемной нам напрочь отказали в возможности пообщаться с руководителем, которая может знать больше подробностей. На вопрос о том, работал ли у них дворник-индус ответили категорически, что никогда такого не было и нет. Впрочем, такой ответ категорически разнится с тем, что неофициально нам рассказали дворники и местные жители.

"Он действительно убирал наши дворы, иногда мы его просили за небольшое вознаграждение перенести громоздкие вещи. Был очень добрым и безотказным человеком. Возможно, что ЖЭК просто "открестился" от него", – рассказала нам местная жительница одного из домов по проспекту Леся Курбаса.

По ее словам, у Аптара в Индии остались мама и брат.

Ситуацию прояснили в полиции Святошинского района Киева, где не только подтвердили смерть дворника-иностранца, но и сообщили, что ищут возможных виновных в его смерти.

"Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Убийство". Об умершем известно, что он действительно официально не работал в этом ЖЭКе, но все же имел к нему отношение. Нам в ЖЭКе добавили, что ключи от его коморки у него были. Кроме того, мы не исключаем того, что следователи смогут переквалифицировать статью на "оставление в опасности", но пока что нам не поступало соответствующего заявления", – рассказала нам спикер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

По ее словам, полиция уже проинформировала представительство Индии в Украине, дипломаты пообещали после проведения судебно-медицинской экспертизы взять на себя расходы, связанные с похоронами этого мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сильные морозы продержатся еще три дня, а оттепель наступит в середине недели.

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