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Киевляне с самого утра взяли в кольцо здание Главпочтамта в надежде на удачу (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 мая, 09:32
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"Укрпочта" анонсировала старт продаж второй серии знаменитых марок
В Киеве огромная очередь за марками. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве огромная очередь за марками. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрпочта" начнет продажу второй серии марок о "русском военном корабле". В Киеве с самого утра 23 мая выстроилась огромная очередь за марками. Но при этом продажи стартуют в 14:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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"Вот и очередь за марками про "русский военный корабль" в Киеве. Интересно, что старт продаж начинается в 14.00, но люди стоят с самого раннего утра", – написали под фото.

Очередь за марками в Киеве

"Укрпочта" выпустит продолжение знаменитой серии марок

"Укрпочта" анонсировала старт продаж второй серии марок о "русском военном корабле" — теперь темой станет потопление судна украинскими военными. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

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"23 мая, в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после трагической гибели российского военного крейсера "Москва", Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль… ВСЕ!" – сообщили в компании.

Всего компания напечатала 5 миллионов экземпляров марок в двух номиналах:

  • "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправлений по Украине;
  • "Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений.

Продавать марку будут более чем в 1500 отделениях "Укрпочты", в частности – в райцентрах. Правда, на продажу установлен лимит: 2 блока по 3 марки любого номинала одному покупателю.

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Стоимость листа (3 марки и 3 купона) составит 69 грн и 4,5 доллара соответственно.

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