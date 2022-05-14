Киевлянка с флагом Украины покорила Джомолунгму (фото)

Украинский флаг взвился на вершине мира

Антонина Самойлова доставила флаг Украины на Эверест / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянка Антонина Самойлова 12 мая подняла украинский флаг на самую высокую гору мира – Джомолунгму (местное название – Ред.), также известную как Эверест.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Ростислав Тистык.

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"Украинский флаг взвился на вершине мира – Эвересте! Украина звучит из каждого уголка планеты, с каждой вершины мира! Украинка покорила самую высокую точку 12.05.22! Никогда бы не мог подумать, что маленькая хрупкая девочка забралась на Эверест. Антонина Самойлова, ты чудо", – написал Тистык.

Как флаг Украины попал в космос

Космический турист, профессор Джим Китчен, который 31 марта на корабле New Shepard отправился в суборбитальный полет, взял с собой символ поддержки Украины – сине-желтый флаг.

Профессор вложил флаг в свой паспорт, который взял в полет, а затем достал, когда вместе с другими членами экипажа парил в невесомости.

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