Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Киевлянка с флагом Украины покорила Джомолунгму (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 17:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский флаг взвился на вершине мира
Антонина Самойлова доставила флаг Украины на Эверест
Антонина Самойлова доставила флаг Украины на Эверест / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевлянка Антонина Самойлова 12 мая подняла украинский флаг на самую высокую гору мира – Джомолунгму (местное название – Ред.), также известную как Эверест.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Ростислав Тистык.

Реклама

"Украинский флаг взвился на вершине мира – Эвересте! Украина звучит из каждого уголка планеты, с каждой вершины мира! Украинка покорила самую высокую точку 12.05.22! Никогда бы не мог подумать, что маленькая хрупкая девочка забралась на Эверест. Антонина Самойлова, ты чудо", – написал Тистык.

Как флаг Украины попал в космос

Космический турист, профессор Джим Китчен, который 31 марта на корабле New Shepard отправился в суборбитальный полет, взял с собой символ поддержки Украины – сине-желтый флаг.

Профессор вложил флаг в свой паспорт, который взял в полет, а затем достал, когда вместе с другими членами экипажа парил в невесомости.

Реклама

"Я просто отдал дань уважения ситуации, которая там сейчас происходит, и просто, чтобы они знали, что наши сердца коллективно с ними", – признался Китчен.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 14 мая
1
Личный состав 27200
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 163
Вертолеты
4
Танки 1218
Танки
5
ББМ 2934
ББМ
6
Артиллерия 551
Артиллерия
7
Средства ПВО 88
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 411
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2059
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28881.48

Bitcoin Cash (BCH)

188.94

Binance Coin (BNB)

278.9

Ethereum (ETH)

1968.04

Litecoin (LTC)

64.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,42 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять