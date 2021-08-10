Киевские захватчики: Прохнич обжалует арест, "минер" моста и "подрывник" банка лечат психику

Никто из тех, кто захватывал в Киеве заложников и угрожал взорвать бомбы, пока не получил реальных сроков. Названа причина

На этой неделе Владимир Прохнич (ветеран, угрожавший взорвать гранату в Кабмине) обжалует свой арест. Об этом "Сегодня" сообщил один из его адвокатов – Тарас Безпалый. Не соглашаясь с решением Печерского суда Киева, защита Прохнича подаст апелляционную жалобу. "Возможно, в течение двух недель будет назначено заседание апелляционного суда", – уточнил юрист.

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Напомним, в суде защитники Прохнича заявили, что просят не отправлять его в СИЗО, а отпустить либо под домашний арест, либо отдать на поруки. В качестве аргументов приводили то, что Владимир Прохнич, ветеран АТО, был доведен до отчаяния, после чего и пошел на Кабмин с гранатой.

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При этом никто из защитников четко не назвал конкретного мотива преступления. Лишь единожды прозвучал тезис о том, что Прохнич, проходя лечение в частной клинике, ощутил дефицит денег, после чего и отправился выразить свое возмущение в Кабмин. В свою очередь, прокуроры настаивали на содержании Прохнича под стражей.

Как оказалось, за последние три года в одном лишь Киеве этот случай стал четвертым по счету, когда захватчики угрожали взрывом в зданиях и на мостах. Мы выяснили, чем закончились все эти громкие случаи.

Стрелял на мосту и ничего не требовал

Бывший военный Алексей Белько открыл стрельбу на мосту Метро и заявил о его минировании. Четких требований он не выдвигал. Как потом оказалось – возможно, из-за того, что употреблял наркотики. Задержали его благодарю вооруженному до зубов спецназу. Спустя полтора года в деле Алексея была поставлена предварительная точка – в марте 2021-го суд отправил Белько на принудительное лечение. Как сообщила нам юрист компании, которая оказывает правовую помощь Белько, Алексей находится на лечении в пгт. Глеваха под Киевом.

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Скриншот

"Я периодически созваниваюсь и общаюсь с Алексеем. По решению суда он находится в больнице в Глевахе", – сообщила нам юрист Наталья Баранова. По ее словам, ближе к ноябрю будет инициировано проведение новой экспертизы, которая ответит на вопрос, где нужно находиться Белько – в больнице или же вести обычную жизнь за ее пределами.

Как уточнила Наталья Баранова, сейчас Белько подумывает о поиске работы и уже хочет покинуть больницу.

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Мост Метро, 2020 год. После этого случая не прошло и года, как в июне 2020-го мост Метро снова оказался "заминированным". В этот раз бомбу на нем грозился взорвать 32-летний житель Киевской области Виталий Ткаленко. По различным данным он решился на этот шаг из-за возможного конфликта с родственниками либо из-за того, что у него, якобы, мошенники отобрали квартиру.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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"По результатам проведения психиатрической экспертизы мужчина оказался вменяемым. Сейчас дело в суде. Будет назначаться повторная психиатрическая экспертиза. Сейчас он находится под домашним арестом", – сообщили нам в пресс-службе киевской прокуратуры.

Не на свободе остался 33-летний узбек Сухроб Каримов, который в августе прошлого года в Киеве захватил в заложники сотрудников банка в центре столицы, угрожая взрывом. Напомним, он тогда выдвинул единственное требование – выйти в прямом эфире любого из ТВ-каналов. По данным полиции, мужчина оказался психически нестабильным.

Сейчас, по данным Киевской городской прокуратуры, захватчик находится на принудительном лечении. Впрочем, защита Каримова это обжаловала, но безуспешно. "Прокуратура в апелляционной инстанции доказала обоснованность решения первой инстанции о применении мер медицинского характера в отношении 33-летнего гражданина Узбекистана, который 3 августа 2020 года угрожал взрывом в банке в центре Киева", – сообщила киевская прокуратура.