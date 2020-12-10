Киевский ЦУМ впервые за 80 лет засверкал: яркое видео

Накануне новогодних праздников киевский Центральный универмаг (ЦУМ) засверкал впервые за 80 лет. Фасад здания оплела четырехкилометровая гирлянда с тысячами лампочек.

Реклама

В своей истории Центральный универмаг был разным, но таким, как сейчас, – никогда. Он впервые за 80 лет засиял красивыми огнями и стал самым ярким зданием в центре Киева. ЦУМ притягивает к себе восхищенные взгляды, объективы фотокамер – абсолютно все напоминает, что скоро Новый год.

Видео: Сегодня

7500 лампочек и 4 километра проводов оплели фасад торгового центра. Эту идею воплощали в течение трех месяцев.

"Самая важная цель – создать атмосферу праздника. Особенно это важно в такой тяжелый год. А без света, без каких-то ярких огней, без чего-то необычного очень сложно почувствовать атмосферу Нового года", – говорит генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Директор по маркетингу ЦУМа Маруся Коваль отмечает, что ретролампы применены специально для создания такой уютной атмосферы, чтобы из монументального здания сделать своеобразный сказочный дворец к новогодним праздникам.

"Мы очень долго мечтали об этом. И наконец все произошло", – сказала она.

Праздничные огни зажигал звездный гость – певец Дмитрий Монатик. С нажатия на кнопку начался отсчет времени до Нового года. Яркая иллюминация будет радовать глаз на протяжении всех зимних праздников.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ЦУМ представил новогодние витрины. В этом году витрины торгового центра посвятили теме семьи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама