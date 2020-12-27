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Кинжал и нож с символикой ФСБ: украинец вез из России оружие (фото, видео)

27 декабря, 15:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Ножи, кинжал и сабли отданы на экспертизу

Россиянин и украинец везли из России в Украину сабли, кинжал и ножи, на одном из которых было гравировка "ФСБ РФ".

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

При осмотре автомобиля SsangYong российской регистрации, которым из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками обнаружили в багажном отделении среди вещей две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения.

Провезти предметы пытались через пункт пропуска "Сеньковка" Черниговской области.

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А 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с лезвиями длиной 15 см и 17 см. На одном из них была гравировка с символикой ФСБ РФ.

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В Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Выявленные ножи, кинжал и сабли переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы, которая и определит, относятся ли они к холодному оружию.

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Напомним, сотрудники Киевской таможни во время проверки почтового отправления из США обнаружили масонский ритуальный меч.

Ранее работники таможенного поста "Овруч" в Житомирской области задержали 82-летнюю монахиню, которая нелегально провозила религиозные старопечатные книги.

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Россия оружие Украина таможенники
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