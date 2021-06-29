Кипр смягчает правила въезда для украинцев, но не для всех

Уже с 1 июля Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных от COVID-19 туристов из Украины, независимо от их гражданства.
Об этом сообщает посольство Кипра в Украине.
Теперь гражданам не нужно будет в обязательном порядке делать лабораторный тест и проходить самоизоляцию при соблюдении некоторых условий:
- есть действительный сертификат о вакцинации, выданный в Украине;
- сделана прививка одной из вакцин, утвержденной Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая, и завершили схему вакцинации.
Читайте также:
Грузия открыла сухопутные границы для туристов: куда еще можно планировать отпуск (видео)
К слову, вакцинированные в стране своего гражданства иностранцы, которые следуют из Украины, могут иметь неукраинский сертификат о прививках, а препарат Спутник V в Украине не применяют, поэтому может быть указан в украинской справке о прививке.
Тем временем Украина ужесточает правила въезда из-за дельта-штамма коронавируса.
Также мы писали о том, что Украина и Грузия взаимно признают документы о вакцинации граждан от COVID-19, что освободит иммунизированных украинских путешественников от необходимости оформлять международный образец.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:
Все подробности в спецтеме Коронавирус