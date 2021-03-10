Кирилл Шевченко: "Нацбанк сосредоточится на увеличении инвестиций, положительно влияющих на климат"

В ближайшее время регулятор планирует разработать Стратегию и политику относительно устойчивого финансирования в Украине

Национальный банк Украины разработает ряд документов и инструментов для внедрения современных и передовых подходов к сохранению экологии и окружающей среды. Об этом написал в своей колонке глава НБУ Кирилл Шевченко, сообщает LB.ua.

Глава НБУ Кирилл Шевченко. Фото: kirillshevchenko.com

В частности, он отметил, что лично верит в философию Greenpeace о необходимости вместе менять мир и привлекать все возможные инструменты для реализации устойчивого развития. Так, Нацбанк в начале года присоединился к Сети устойчивого банкинга (SBN) и планирует в ближайшее время разработать Стратегию и политику в отношении устойчивого финансирования в Украине. Она станет ключевым документом, описывающим миссию и цели устойчивого развития украинской финансовой системы. Также состоится введение современной оценки социальных и экологических рисков в банках, а также системы мер по их уменьшению.

Кроме того, в планах НБУ имплементировать критерии экологической, социальной и управленческой устойчивости (так называемые принципы ESG) в банковской деятельности, чтобы банки и участники рынка капитала использовали надлежащую практику управления рисками ESG. "Еще одним шагом станет разработка требований к раскрытию банками информации по принципам ESG для инвесторов и других заинтересованных сторон", – отметил Шевченко.

По его словам, Нацбанк уже приложил большие усилия для реализации так называемого проекта "paperless" – то есть перевода документов в цифровой вид. В будущем – перевод всей финансовой системы, вместе с коммерческими банками, на цифровые носители, что позволит не только уменьшить использование бумаги, но и ускорит все процессы в финансовом секторе, отметил глава НБУ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама