Киркоров – угроза нацбезопасности Украины. Артисту запретили въезд

"Черный список" артистов пополнил "король российской поп-сцены" – концертов "Фили" украинцы в ближайшее время не увидят точно

Вслед за рэпером Моргенштерном в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, включили популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Бывший муж Аллы Пугачевой пополнил список 22 июня в соответствии со статьей 15 закона "О кинематографии", в связи с чем ему может быть отказано в праве пересечения украинской границы. Следовательно певец может забыть о гастролях в Украине.

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В МКИП уточнили, что решение о включении Киркорова в "черный список" артистов было принято на основании соответствующего обращения Службы безопасности Украины от 11 июня.

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"Процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", – подчеркнули в министерстве.

Более конкретные причины такого решения не приводятся, однако по данным сайта "Миротворец" "король российской эстрады" въезжал в оккупированный Крым, нарушив украинскую границу.

Напомним, в мае в Киеве заметили другого российского исполнителя Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, который открыто поддерживал оккупацию Крыма Россией и незаконно въезжал на полуостров. В СБУ объяснили, как так получилось.

Кроме того, недавно в Украину с гастролями приехал певец Джиган, который тоже незаконно посещал оккупированный Крымский полуостров.

О чем еще говорят в Украине и мире 23 июня, смотрите в видеосюжете: