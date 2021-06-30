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"Кислород, который так необходим". Зеленский позвал Папу Римского в Украину

30 июня 2021 18:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Телефонный звонок состоялся в 20-ю годовщину исторической поездку Иоанна Павла II в Украину – Франциск должен повторить визит своего предшественника

Вскоре после визита премьер-министра Украины в Ватикан президент Владимир Зеленский созвонился с Папой Римским Франциском.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Президент отметил, что ровно 20 лет назад в это время Папа Римский Иоанн Павел II находился с визитом в Украине, и что в сердцах миллионов украинцев живет память об этом времени и о самом понтифике.

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Напомнив слова Иоанна Павла о том, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", Зеленский подчеркнул, что Украина – неотъемлемая часть восточного легкого Европы.

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"Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", – сказал Зеленский.

Он еще раз пригласил Франциска посетить Украину с визитом, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием.

Президент также отметил, что в Украине мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно представители всех конфессий, а также что в стране нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры.

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Обсудили и войну на Донбассе. В частности, Зеленский выразил благодарность за то, что Папа Римский постоянно молится за мир и спокойствие в Украине, а также рассказал о жутких последствиях конфликта – 14 тыс. потерянных жизней и 1,5 млн беженцев.

Назвав Святой Престол мировым моральным авторитетом, президент попросил способствовать мирному разрешению конфликта.

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"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в принесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", – добавил Зеленский.

Кроме того, он напомнил о необходимости скорейшей беатификации митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.

Напомним, что украинский лидер встречался с главой Римско-католической церкви единственный раз в феврале 2020 года.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, смотрите в видеосюжете:

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